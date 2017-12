Juros em queda no financiamento de veículos Os juros cobrados no financiamento de automóveis estão em queda. Isso é o que mostra a pesquisa mensal da Agência Estado, realizada nos dias 5 e 6 de fevereiro junto aos principais bancos que operam linhas de financiamento para esse mercado. As quedas mais expressivas ocorreram no segmento de carros usados. A taxa média para financiar um usado em 25 a 36 vezes, por exemplo, ficou em 2,36% mensais, contra 2,47% em janeiro (queda de 4,5%). Embora de forma menos expressiva, as quedas também se verificam nos financiamentos de carros novos. Na verdade, os juros no financiamento de veículos já vinham caindo de forma gradual durante todo o segundo semestre de 2000. Dessa forma, os resultados desta pesquisa não indicam uma novidade, mas apenas a manutenção de uma tendência já presente. Queda nos juros deve prosseguir O cenário econômico para 2001, com crescimento esperado de 4% a 4,5%, aumento da renda e crescimento das vendas financiadas, é favorável à manutenção dessa tendência de queda. Entretanto, a variável mais decisiva será a evolução da Selic, a taxa de juros básica da economia. O mercado espera uma redução na Selic ao longo do ano. Dos atuais 15,25% anuais, espera-se que os juros básicos cheguem a algo em torno de 14% anuais até o final de 2001.Com isso, as taxas de financiamento de veículos continuariam se reduzindo substancialmente. A próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central para a definição da Selic será na próxima quarta-feira. Havendo um corte, é provável que ele seja refletido nas taxas de financiamento de veículos. Veja na tabela abaixo as taxas de juros cobradas pelas instituições para o financiamento de veículos nos meses de janeiro e fevereiro. Nº de Parcelas Fevereiro/2001 Janeiro/2001 média (%) Mín (%) máx (%) Média (%) mín (%) máx (%) Carros Novos e semi-novos até 12 2,25 1,84 5,46 2,30 1,85 5,46 13 a 24 2,22 1,80 5,46 2,26 2,26 5,46 25 a 36 2,26 1,83 5,46 2,30 2,30 5,46 37 a 48 2,18 1,88 2,61 2,19 1,92 2,61 Carros Usados até 12 2,34 1,84 5,46 2,39 1,85 5,46 13 a 24 2,34 1,80 5,46 2,44 1,85 5,46 25 a 36 2,36 1,83 5,46 2,47 1,89 5,46 37 a 48 2,26 2,06 2,61 2,27 2,14 2,61 Fonte AE Veja também no link abaixo a pesquisa completa das taxas de financiamento de veículos.