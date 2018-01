Juros estão diminuindo, diz Mantega O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Guido Mantega, afirmou que a decisão de reduzir os custos dos financiamentos para infra-estrutura, bens de capital e micro e pequenas empresas tem como objetivo baixar o spread do banco. "De modo geral, os juros estão diminuindo na economia brasileira. A Selic vem caindo há mais de cinco meses consecutivos e a TJLP, que é a taxa de remuneração do BNDES, caiu de 9,75% para 9%. Ajudando neste esforço de redução do custo de financiamento no Brasil, nós resolvemos rever todas as nossas políticas operacionais de modo a poder baixar o spread do banco. O nosso spread é em média de zero a 4,5% ao ano. Conseguimos baixá-lo em cerca de 30%", disse Mantega em entrevista ao ´Conta Corrente´, da Globo News. Segundo o presidente do BNDES, a redução das taxas representa um grande estímulo para o Brasil. "Em algumas linhas de financiamento, que são dos programas mais importantes, como o de tecnologia, a redução chega a ser de 6%. O País precisa investir mais em tecnologia. Nós estamos dando uma taxa só para inovação e pesquisa de 6%. Não tem correção, não tem mais nada. E quando esta inovação é aplicada à produção, só cobramos a TJLP, que é 9%. Dessa maneira, é um grande estímulo para o País que se encontra nesta fase de decolagem para o desenvolvimento." Investimentos em infra-estrutura Indagado sobre a falta de investimentos públicos em infra-estrutura logística no País, Mantega destacou que o governo tem viabilizado grandes projetos no setor. "O setor ferroviário, por exemplo, tem investido mais de R$ 2 bilhões por ano. O BNDES é sócio da Brasil Ferrovias. Só nesse complexo ferroviário nós estamos investindo nos próximos cinco anos mais de R$ 2 bilhões. Nós vamos remodelar três linhas ferroviárias importantes do País. Além disso, estão sendo feitos investimentos em insumos básicos. Liberamos há cerca de um mês um financiamento de R$ 2 bilhões para um investimento de R$ 4 bilhões para um grande projeto de celulose no Sul da Bahia." Outro exemplo citado por Mantega foi a ferrovia Transnordestina, que terá um investimento de R$ 4,5 bilhões. O presidente do BNDES elogiou o modelo energético implementado pelo governo e garantiu que não haverá racionamento de energia. "Esse modelo elétrico é muito bom e o setor privado está comparecendo. Nos últimos leilões nós conseguimos vender certo volume de energia e existem outros projetos de grande porte que vão ser ofertados para concessão. É um modelo que funciona e nós temos grandes projetos pela frente. Não vamos ter uma crise e não vai ter falta de crescimento por causa de energia elétrica." Política econômica Para Mantega, o Brasil nunca teve uma política econômica tão equilibrada como tem hoje. "Você já viu algum momento na história deste País, no qual sobrava dólar? Em ano eleitoral você vai ter o contrário, o pessoal fugindo do dólar e indo para o real. Isso é inédito no País. E se deve a essa política externa muito bem calibrada. Então vamos ter a eleição mais tranqüila de toda a história do nosso País. Contas externas equilibradas e contas internas sob controle. O gasto que está crescendo é de previdência e é um gasto que cresceu no mundo todo. Não é um problema só do Brasil. A receita também cresceu de forma importante. Os demais gastos feitos no governo são programas sociais que estão dando muito efeito. A miséria e o desemprego estão diminuindo e a renda das pessoas está aumentando."