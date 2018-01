Juros estão subindo Incertezas no mercado internacional e a alta do dólar estão dando fôlego para mais uma alta dos juros, apesar das boas notícias aqui e nos Estados Unidos. Um dos melhores parâmetros do mercado brasileiro para medir as expectativas é o swap prefixado de um ano. A taxa de mercado está agora na casa de 21,50% ao ano. Para comparar esta taxa com a de ontem, é preciso fazer ajustes, como se ambos os títulos fossem negociados para um prazo de 252 dias úteis. Neste padrão, o juro estaria agora na casa de 22,15% ao ano, contra uma taxa de 21,79% no fechamento de ontem. Portanto, as taxas estão subindo novamente. Fora o dólar, os juros até teriam motivo para ceder. Internamente, o Banco Central deu bons sinais de disposição de atender a demanda dos investidores por menos risco. O BC aceitou suspender a venda de títulos prefixados no próximo leilão de terça-feira, colocando apenas papéis pós-fixados, que embutem menor risco. E ainda vai emitir títulos com correção cambial, para uma eventual venda, se for necessário, com a metade do prazo de vencimento das emissões anteriores. O prazo menor também é um fator que reduz riscos para os investidores. No cenário externo, o fato positivo mais importante hoje foi a divulgação do indicador de preços no atacado, PPI - Índice de Preços ao Produtor, nos Estados Unidos. Este índice foi negativo em 0,3% no mês passado, mostrando desaceleração da economia norte-americana. Isso é positivo porque o Banco Centra do país (Federal Reserve - FED) estará definindo na próxima semana se fará um aumento maior ou menor das taxas de juros. Se a inflação estiver pressionada, a tendência é de juro maior. Então, no quadro inverso, pode haver uma expectativa positiva de que o juro não suba tanto. Melhor para o Brasil.