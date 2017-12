Juros estáveis no parcelamento de seguro Pesquisa mensal realizada pela Agência Estado nos dias 2 e 4 de maio revelou que as taxas de juros no parcelamento de seguros de veículos ficaram praticamente estáveis na comparação com a apuração feita no início de abril. A média mensal geral apurada ficou em 3,23%, enquanto em abril foi de 3,24%. A taxa mínima continua sendo cobrada pelas instituições Generali e Tokio, de 2% ao mês, e a taxa máxima pela Phenix e Marítima, de 4,50% ao mês. Em maio, uma das alterações apresentadas pela pesquisa foi feita AIG Brasil Seguro. Pela apuração anterior, a instituição cobrava uma taxa de 3% ao mês no parcelamento em até dez vezes. Agora, nos planos até cinco meses, a AIG não cobra juros. O parcelamento de seis a dez vezes continua com juros de 3% ao mês. Outra alteração foi feita pela Phenix Seguradora. Nos seguros parcelados em cinco a sete vezes, as taxas mensais cobradas são de 3%. Pela pesquisa anterior, a taxa era de 4,50% ao mês. Veja a pesquisa completa realizada pela Agência Estado no link abaixo. Tabela Resumo - Comparativo entre os meses de abril e maio. maio abril parcela média (%) mínima (%) máxima (%) média (%) mínima (%) máxima (%) até 4 2,84 2 4,5 2,94 2 4,5 5 a 7 3 2 3,5 3,12 2 4,5 8 a 12 3,41 2 4,5 3,41 2 4,5 Fonte AE