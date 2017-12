Juros exagerados

Durante 20 meses, iniciados em setembro de 2011, a autoridade monetária patrocinou cortes da taxa Selic, que passou de 12,5% ao ano para 7,25%. A queda dos juros continuou mesmo após julho de 2012, quando o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado em 12 meses engatou uma sequência de nove elevações mensais consecutivas.

Em abril de 2013, fim da aventura, os juros reais líquidos eram negativos. Neste período foi gerado 1,3 milhão de empregos formais e a taxa de desemprego girou em torno de 5,5%. Em 2012, a concessão de crédito para pessoas físicas cresceu 35%. A inflação só não escapou do controle porque os preços administrados pelo governo cresceram apenas 1,5% em 12 meses até abril de 2013, puxados por uma queda de 16% nos preços da energia elétrica.

O atual ciclo de alta de juros já dura 28 meses e é o mais longo desde a introdução do regime de metas no País. Na sua fase mais recente, a taxa Selic tem de esticar mais e mais o pescoço para dar conta do choque provocado pela liberação de preços represados, que fará com que o IPCA em 2015 seja o mais alto dos últimos 12 anos. Até maio deste ano, o aumento anual dos preços administrados superou 14%. Também o dólar deu sinal de vida: no mesmo período, a moeda americana subiu 38%. Toda a bondade que o Banco Central teve em 2011-2013 se reverte, agora, em taxas de juros que beiram o sadismo.

A questão que se coloca, portanto, é até que ponto há sentido em elevar os juros num contexto de franca recessão. O dilema entre nível de atividade e inflação é tema recorrente na literatura econômica. A escolha está entre trazer a inflação rapidamente de volta ao patamar desejado, exacerbando a queda no nível de atividade, ou acomodar o choque de maneira gradual, justamente para minimizar o impacto sobre o emprego e a renda. Essa escolha remete à distinção clássica entre regimes de meta estritos e flexíveis. Enquanto no primeiro a autoridade monetária tem como única preocupação a meta inflacionária, no regime flexível o Banco Central também pondera, de alguma forma, o impacto dos juros altos sobre a economia real. Mervyn King, presidente do Banco Central do Reino Unido entre 2003 e 2013, cunhou a expressão “inflation nutters” para se referir aos regimes estritos (“nutter” é uma gíria inglesa para uma pessoa obsessiva ou insana).

O Banco Central brasileiro, depois de anos de bondade, insiste em prometer que o IPCA será trazido a fórceps para 4,5% no próximo ano, o que só será possível se a recessão se estender ao longo de 2016. Considerando as previsões do mercado, a taxa de inflação em 2016 será 3,5 pontos porcentuais mais baixa que a de 2015, o que configura a maior queda anual desde 1998. É uma queda histórica, mas o Banco Central acha pouco. A adoção de uma política estrita de meta de inflação que releva o fato de que a economia brasileira passa por um ajuste de preços represados conduz a um exercício de autoflagelação, ainda mais no contexto de uma política fiscal contracionista.

As atas do Comitê de Política Monetária (Copom) são muitas vezes tão claras quanto as letras do cantor Djavan, mas os analistas versados em “coponês” anteveem duas novas elevações da Selic, levando a taxa para 14,5% no fim do ano. É muito. A elevação continuada dos juros trará à tona pelo menos quatro problemas da mais alta gravidade.

Em primeiro lugar, uma taxa Selic exagerada solapa o ajuste fiscal, já que implica despesas com juros cada vez maiores. Para o período de 12 meses, terminado em maio de 2015, o total de juros pagos pelo governo central é equivalente à toda a arrecadação do Imposto de Renda, alcançando R$ 350 bilhões. Gasta-se com juros em um mês mais do que com o programa Bolsa Família em um ano inteiro. Na outra ponta, juros altos também aprofundam a recessão, o que provoca queda na arrecadação de impostos, inviabilizando a meta fiscal.

O segundo problema, desdobramento do anterior, é que juros muito altos aumentam o risco de rebaixamento do Brasil pelas agências internacionais de risco, já que elevam a relação dívida/PIB. A dívida pública bruta,hoje, é 75% maior que a dívida que a presidente Dilma Rousseff herdou de Lula e atinge R$ 3,5 trilhões. Ela cresceu nada menos que R$ 642 bilhões nos últimos 12 meses até maio. Esse valor é parecido com o aumento da dívida de todo o segundo mandato de Lula.

Em terceiro lugar, juros exagerados têm impacto avassalador sobre a distribuição de renda, já que premia os rentistas com receitas financeiras absurdamente generosas (mas a ingratidão, esta pantera, faz com que eles peçam a queda da presidente Dilma).

Por último, e talvez o mais importante, juros sádicos não se coadunam com uma crise política cujos desdobramentos são inimagináveis. Pode-se argumentar que o Banco Central deve se manter apartado das querelas e imundícies que caracterizam o momento por que passamos, mas o fato é que ignorá-las pode ser contraproducente e restringir ainda mais o raio de manobra de que dispõe o ministro da Fazenda. Basta lembrar que, quanto maior for a recessão, fomentada pelos juros altos, maior a disposição do Congresso Nacional em aprovar medidas populistas pretensamente compensatórias que tornam o futuro da economia brasileira ainda mais obscuro.

O Banco Central é um órgão técnico e uma ilha de excelência profissional no deserto do Planalto Central. Mas a ele não é vedado pensar além de seus elegantes modelos. Ao persistir elevando juros de forma obsessiva, ele pensa em derrubar a inflação. Errando a dose, pode ajudar a derrubar também o governo.

LUÍS EDUARDO ASSIS É ECONOMISTA, FOI DIRETOR DE POLÍTICA MONETÁRIA DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E PROFESSOR DA PUC-SP E DA FGV-SP