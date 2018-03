Juros ficam em 26,5%, mas com viés de alta O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu manter inalterada a taxa Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira, em 26,5%, mas com viés de alta. A reunião que resultou nessa decisãoi durou quase quatro horas e meia. O comitê tomou a decisão por unanimidade. A próxima reunião do Copom acontece nos dias 22 e 23 de abril e a ata desta reunião será divulgada no próximo dia 26 (quarta-feira que vem), a partir das 13h30. Como foi estabelecido o viés de alta, o Copom poderá elevar a taxa de juros a qualquer momento, mesmo antes da próxima reunião. Veja a íntegra da nota do Copom: "A inflação mostra sinais de queda. o Copom entende que é necessário aguardar os efeitos dos recentes movimentos de política monetária para avaliar melhor seus impactos. Diante disso, o Copom decidiu por unanimidade manter a taxa Selic em 26,5%. Incertezas quanto à velocidade da queda da inflação e ao cenário externo recomendam a adoção de um viés de alta."