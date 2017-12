Juros futuros caem e suspense sobre reunião do Copom cresce Depois de apostar nos últimos dias em uma alta de até 0,5 ponto percentual na taxa de juros, o mercado terminou a terça-feira, quando começou a primeira parte da reunião do Copom, em suspense sobre o futuro da Selic. Os contratos de juros mais longos, especialmente o DI de janeiro, o mais líquido, fecharam com taxa de 16,75%, ante 16,87% de ontem. Já o DI de outubro, o que expressa a aposta para esta quarta-feira, ficou praticamente inalterado (16,13% hoje contra 16,11% ontem) e ainda embute aposta de um ajuste de 0,40 ponto percentual na taxa. Atualmente, a Selic está em 16% ao ano. Segundo operadores, grandes instituições financeiras entraram no mercado para defender a posição de que o juro sobe apenas 0,25 ponto percentual. Havia, até mesmo, a chance de o Comitê não subir o juro. Na bolsa, o dia também foi positivo, com alta de 2,29%, para 22.309 pontos. O volume financeiro somou R$ 1,144 bilhão. O dólar fechou perto da estabilidade, em R$ 2,909, em queda de 0,07%.