Juros futuros continuam em queda e Bolsa tem alta de 0,24% Na véspera da segunda parte da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que decidirá sobre o corte na Selic, a taxa básica de juros da economia, o mercado futuro de juros reforçou a expectativa de uma queda de 1 ponto porcentual na taxa, que está em 17,5% ao ano. No encerramento dos negócios na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o contrato de juros pós-fixado (DI) com vencimento janeiro pagou juros de 16,320% ao ano, frente a 16,410% ao ano ontem. Na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), o volume de negócios tende a diminuir com a proximidade do final do ano, principalmente porque os estrangeiros saem do pregão nesta época do ano, devido ao fechamento de contas dos investidores institucionais. O Ibovespa ? índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa ? fechou em alta de 0,24%. O giro financeiro somou R$ 931 milhões. O dólar comercial encerrou o dia na cotação máxima. No final dos negócios, a moeda norte-americana foi vendida a R$ 2,9370, em alta de 0,55% em relação às últimas operações de ontem. O dólar iniciou a terça-feira no patamar de R$ 2,9250, que também foi a cotação mínima desta terça-feira. Com o resultado de hoje, a moeda norte-americana registra baixa de 0,34% em dezembro e acumula queda de 17,03% no ano.