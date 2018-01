Juros futuros podem cair abaixo de 15% amanhã O Fed ratificou o que todo o mercado esperava, ao reduzir em 0,50 ponto porcentual as taxas do Fed funds e de redesconto. E ainda sinalizou que nova queda poderá acontecer em breve, se os dados macroeconômicos continuarem mostrando desaceleração forte da economia. O mercado de juros aqui já estava fechado no momento do anúncio da decisão e o eletrônico, que abriu logo em seguida, mostrava pouquíssima liquidez. Operadores consideram que amanhã pode haver um movimento de realização de lucros, uma vez todas as posições estavam montadas dentro da expectativa de corte de juros, na faixa em que foi decidida. Porém, muitos acham que uma eventual realização de lucros poderá ser absorvida rapidamente por compras, tamanho o otimismo do mercado. A decisão do Fed reforça as expectativas de redução da Selic, hoje em 15,25%, na próxima reunião do Copom. As taxas projetadas pelos contratos de DI futuro de maior negociação na BM&F podem ficar abaixo de 15% amanhã, segundo analistas. Hoje, o DI/julho, que neste momento é o segundo mais líquido na BM&F (perdendo para o DI outubro), projetou 15%, ante 15,03% ontem.