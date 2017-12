Juros futuros recuam mais e Bolsa fecha em alta de 1% O mercado de juros iniciou a semana da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) mais convencido de que o Banco Central deve ser muito cauteloso no corte da Selic, a taxa básica de juros da economia. Isso porque o comportamento da inflação volta a chamar a atenção dos investidores. Na semana passada, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 0,52%, próximo ao teto das expectativas. Mas o que preocupou de fato foi o núcleo do Índice - exclui preços administrados e alimentos, por exemplo ? que quase dobrou. Em novembro, ficou em 0,38%. Em dezembro, passou para 0,63%. Na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), os contratos com juros pós-fixados (DI) com vencimento em fevereiro, o que reflete a aposta do mercado para a reunião do Copom desta semana, fechou o dia com taxa de 15,86% ao ano, o que embute um corte de 0,47 ponto porcentual na Selic. A reunião mensal do Comitê começa amanhã e o resultado será conhecido na quarta-feira. Hoje a Selic está em 16,50% ao ano. Na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), o exercício de opções ? operações do mercado futuro que dão direito à compra ou nào de um determinado papel ? teve o giro esperado: somou R$ 907,9 milhões, elevando o volume financeiro total da Bolsa para R$ 1,847 bilhão hoje. O Ibovespa ? índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa ? fechou em alta de 1,00%. O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,8400 na ponta de venda dos negócios, em alta de 0,39% em relação às últimas operações de sexta-feira. A moeda norte-americana iniciou o dia no patamar de 2,8340 e oscilou entre a máxima de R$ 2,8500 e a mínima de R$ 2,8340. Com o resultado de hoje, o dólar registra baixa de 2,17% em janeiro e acumula queda de 15,85% nos últimos doze meses. Mercados internacionais O feriado de Martin Luther King Jr. nos EUA esvaziou os volumes de notícias e transações nos principais mercados internacionais. Além do feriado nos EUA, os mercados da Ásia começaram a perder liquidez (volume de negócios) por causa da entrada do ano novo pelo calendário chinês. Na quinta-feira, dia 22, começa o ano que será regido pela figura do Macaco - um ano propício ao diálogo e soluções. Vários mercados, como os da Coréia do Sul, Hong Kong, Indonésia e Cingapura, ficarão fechados ou vão funcionar com horários reduzidos nos próximos dias. O mercado acionário de Taiwan já não abriu hoje.