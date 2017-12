Juros futuros recuam mais e Bolsa fecha em alta de 2,12% Ao contrário do que aconteceu no mês passado, desta vez o Comitê de Política Monetária (Copom) não surpreendeu o mercado financeiro. Ao promover uma redução de 1 ponto porcentual na Selic, a taxa básica de juros da economia, de 17,5% para 16,5% ao ano, a decisão do Comitê veio ao encontro das expectativas da maior parte dos analistas. De acordo com pesquisa feita pela Agência Estado com 48 instituições financeiras, 31 cravaram expectativa de que a Selic cairia para 16,5% ao ano, outras 16 estimaram queda para 16% ao ano e uma instituição apostou que a Selic ficaria em 16,75% ao ano. Por causa da reunião do Copom, os negócios com contratos de juros pós-fixados (DI) com vencimento em janeiro dispararam nesta quarta-feira. Foram 167 mil contratos, ante 69 mil registrados na véspera. A projeção de juros embutidos nesses contratos recuou um pouco mais, passando de 16,32% ao ano na terça-feira para 16,21% ao ano nesta quarta. Na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), os investidores sinalizavam que a expectativa era por um corte de 1,5 ponto porcentual. O Ibovespa ? índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa - fechou em alta de 2,12% e o volume financeiro somou R$ 3,042 bilhões, inflado pelo vencimento de opções sobre Ibovespa ? operação no mercado futuro que dá o direito de comprar ou vender o Índice. Somente no mercado à vista, foram movimentados R$ 1,727 bilhão. O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,9310 na ponta de venda dos negócios, em baixa de 0,20% em relação às últimas operações de ontem. A moeda norte-americana iniciou o dia no patamar de R$ 2,9460, também cotação máxima, e oscilou até a mínima de R$ 2,9300. Com o resultado de hoje, o dólar registra queda de 0,54% em dezembro e acumula baixa de 17,20% no ano.