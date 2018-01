Juros futuros têm queda leve na BM&F O Fed ratificou o que todo o mercado esperava, ao reduzir em 0,50 ponto porcentual as taxas do Fed Funds e de redesconto. E ainda sinalizou que nova queda poderá acontecer em breve, se os dados macroeconômicos continuarem mostrando desaceleração forte da economia. O mercado de juros aqui já estava fechado no momento do anúncio da decisão e o eletrônico, que abriu logo em seguida, mostrava pouquíssima liquidez. As taxas projetadas pelos contratos de futuros de maior negociação na BM&F podem ficar abaixo de 15% amanhã, segundo analistas. Hoje, por exemplo, o contrato para julho, que neste momento é o segundo mais líquido na BM&F (perdendo para contrato de outubro), projetou juros de 14,96% ao ano (de hoje ao vencimento, em 1º de julho) durante boa parte do dia. No fechamento, projetava exatamente 15%, ante 15,03% de ontem. O contrato de outubro aponta 15,15%, estável em relação à véspera. E o contrato de abril, 14,98%, ante 15,02% de ontem. Maio também projeta juros inferiores a 15% (14,95%). O contrato de um ano fechou em 15,43%, ligeiríssima alta em relação aos 15,41% de ontem.