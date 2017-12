Juros mais altos no financiamento de veículos Pesquisa mensal realizada pela Agência Estado nos dias 3 e 4 de maio mostrou que as taxas de juros para o financiamento de veículos estão mais altas em alguns planos, na comparação com o levantamento feito entre os dias 2 e 5 de abril. Exemplo disso é a média geral das taxas mensais do mercado que, de 2,32% em abril, passou para 2,56% em maio. A taxa mínima também subiu. No mês passado, era de 1,85% ao mês e era cobrada pelo Bradesco nos planos com 50% de entrada para financiamento de veículos novos e usados em prazo de 1 a 24 meses. Em maio, a taxa mínima passou a ser de 1,99% ao mês e cobrada pelo Banco Fiat nos planos com entrada mínima de 20% e prazo de 1 a 12 meses. Veja algumas alterações de taxas O Banco Volkswagen foi uma das instituições que alteraram suas taxas, tanto para veículos novos quanto para usados. Nos planos de 1 a 24 meses e 25 a 36 meses, com 50% entrada, os juros mensais subiram de 1,99% para 2,09%. No BankBoston, os carros novos passaram a ser financiados com juros mensais de 2,27% nos planos em 24 meses e 2,31% em 36 parcelas. No mês passado, as taxas mensais para os planos em 24 meses era de 2,14% e, nos planos em 36 meses, 2,16%. O ABN Amro Bank também elevou suas taxas de juros. Para veículos novos e usados, nos planos de 1 a 36 meses, a taxa mínima subiu de 1,90% ao mês para 2,30% ao mês. Já a taxa máxima ficou estável em 2,50% ao mês. Veja no link abaixo, a pesquisa completa da Agência Estado para o financiamento de veículos.