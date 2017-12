Juros mais altos no financiamento de veículos Na virada do mês alguns bancos de montadoras já iniciaram um reajuste de suas taxas de juros prefixadas ao consumidor. Exemplo disso é o Banco Volkswagen que elevou sua taxa mensal de 2,09% para 2,19% nos financiamentos de veículos novos e semi-novos com 50% de entrada. Essa taxa é valida para os planos de 1 a 24 meses e de 25 a 36 meses. Para os planos com 35% a 49% de entrada, os juros também foram alterados de 2,14% para 2,24% ao mês para as operações de 1 a 24 meses e de 25 a 36 meses, tanto para veículos novos quanto semi-novos. Já as taxas para os planos com 20% a 34% de entrada foram reajustadas de 2,19% para 2,29% ao mês, também nos mesmos prazos para veículos novos e semi-novos. O banco da montadora DaimlerChrysler elevou suas taxas para todos os planos de financiamento de veículos novos, semi-novos e usados. No prazo mais curto, de três meses, a taxa mensal para os novos e semi-novos passou de 2,21% para 2,24%. Para os veículos usados foi alterada de 2,28% para 2,31% ao mês. Já no plano mais longo, de 60 meses para veículos novos e semi-novos, os juros mensais passaram de 2,28% para 2,37%.