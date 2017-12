Juros menores na compra de eletrodomésticos Se você cumpriu a meta de economia de energia elétrica, poderá usufruir de uma linha de crédito especial oferecida pela Caixa Econômica Federal (CEF) para adquirir eletrodomésticos novos que consumam menos energia. As taxas de juros mensais cobradas nesse financiamento especial da Caixa são as seguintes: até seis prestações, 3,25%; de 7 a 12 parcelas, 3,20%; de 13 a 18 meses, 3,05%; e de 19 a 24 meses, de 3%. Segundo Miguel José Ribeiro de Oliveira, vice-presidente da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), trata-se de taxas bastante atraentes se comparadas com os juros cobrados pelo mercado no Crédito Direto ao Consumidor (CDC). No CDC, os juros médios estão em torno de 6,87% ao mês. Conforme dados da Anefac, nas lojas, de acordo com as parcelas, as taxas médias mensais cobradas são as seguintes: até seis vezes, 4,87%; 12 vezes, 7,39%; 18 vezes ou mais, 7,83%. Ainda de acordo com Oliveira, na comparação dos juros anuais, as taxas cobradas no CDC das lojas podem ser três vezes superiores às da Caixa. Número de parcelas Taxa de juros da CEF (% Taxa de juros média do mercado (%) Ao mês Ao ano Ao mês Ao ano 6 3,25 46,78 4,87 76,94 De 7 a 12 3,20 45,93 7,39 135,27 De 13 a 18 3,05 43,41 7,39 135,27 De 19 a 24 3,00 42,58 7,83 147,10 Fonte: Anefac Abertura de crédito tem custo inicial Mesmo com os custos iniciais da abertura de crédito, a aquisição de eletrodoméstico por meio da linha especial da instituição é mais vantajosa do que a compra direta nas lojas. Segundo a gerente de Mercado da Caixa no Estado de São Paulo, Alda Lúcia Amaral Ayres, o cliente arca com uma tarifa de abertura de crédito de R$ 15,00, IOF de 1,2% e seguro de crédito de 1,1% ao ano. Por esse cálculo, na aquisição de um eletrodoméstico no valor de R$ 500,00, financiado em 24 meses, o consumidor terá uma despesa inicial de R$ 32,65 (R$ 15,00 de tarifa de crédito, R$ 6,16 de IOF mais R$ 11,49 do seguro). A prestação mensal será fixa em R$ 29,52. Oliveira lembra, no entanto, que, ao adquirir os produtos diretamente nas lojas, o consumidor também arcará com as despesas de abertura de crédito. "A tarifa poderá até variar, mas o IOF, por exemplo, é padrão." Para se habilitar ao financiamento especial ofertado pela Caixa para a aquisição, basta que o interessado se dirija a qualquer agência da instituição e comprove que atingiu a meta de consumo de energia exigida. A comprovação deverá ser feita por meio da apresentação do documento da companhia de fornecimento de eletricidade com sua meta e da conta de luz atual.