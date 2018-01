Juros menores para carro atraem consumidor A participação do financiamento (Crédito Direto ao Consumidor - CDC), leasing e consórcio, nas vendas de veículos no País alcançou no primeiro semestre deste ano o maior índice da história. De cada 100 veículos comercializados no Brasil, 80 foram adquiridos por meio de alguma dessas modalidades. Há cinco anos, a relação era de 60 em 100. De acordo com a Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras (Anef), os juros mais baixos para o consumidor são o principal fator que justifica o aumento do número de financiamentos, mesmo com a instabilidade das taxas a partir de fevereiro deste ano. A compra financiada (CDC), que hoje é responsável por 60% das operações, correspondia a um volume quatro vezes menor em 1998: 15%. As operações de financiamento (CDC), pelas filiadas à entidade e por outros bancos, tiveram uma participação de 60% das vendas no primeiro semestre de 2001. O parcelamento por meio de leasing correspondeu a 4% e as operações de consórcio, a 16%. Assim, o volume comercializado à vista correspondeu a 20% do total das vendas. O presidente da Anef, Luiz Carlos Andrade, prevê que se não houver nova alta na Selic (taxa básica de juros), hoje em 19% ao ano, as taxas de financiamento dos bancos das montadoras podem ter uma "pequena queda" até o final do ano.