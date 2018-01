Juros não afetam mercado de trabalho, garante Berzoini O ministro do Emprego e Trabalho, Ricardo Berzoini, disse ontem, no programa Diálogo Brasil, da "TV Cultura", que, por enquanto, as altas taxas de juros não estão prejudicando o mercado de trabalho. Mas, por tempo prolongado, podem "arrefecer a atividade econômica e prejudicar o mercado de trabalho". Berzoini afirmou que o atual governo tem criado cerca de 90 mil postos de trabalho por mês, enquanto que a gestão anterior criou, em média, 8 mil empregos/mês. "Obviamente, não nos satisfaz plenamente, porque é preciso reduzir o desemprego a um porcentual pequeno da população economicamente ativa", ponderou. Hoje, este porcentual, segundo ele, está de 9,6%, a 10,5%. Apesar de ainda não estar plenamente satisfeito, Berzoini afirmou que os dados mostram que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já cumpriu boa parte da promessa de criar 10 milhões de empregos durante seu governo. "Já chegamos a quatro, cinco milhões de ocupações", garantiu Berzoini. Quanto à política monetária do Banco Central, Berzoini disse que a adoção de juros altos trata-se de um "esforço necessário" do governo, para que a economia chegue ao ponto ideal: inflação baixa, juros baixos e crescimento econômico. O ministro defendeu que é justamente a política econômica que está criando condições para a ampliação do mercado formal de trabalho. "Pesquisas do IBGE e Seade/Dieese apontam crescimento superior a 6% do mercado de trabalho, seja de empregos formais, não formais e da agricultura familiar", concluiu.