Juros não caem enquanto governo garantir lucro dos bancos, diz Fipe Enquanto os bancos puderem contar com a comodidade de emprestar dinheiro para o governo, as taxas de juros para o consumidor não vão cair. A afirmação foi feita hoje pelo professor de economia da Universidade de São Paulo e coordenador da Pesquisa de Preços da Fipe, Heron do Carmo, ao comentar a atitude do ministro do Planejamento, Guido Mantega, que durante à Febraban pediu para que a entidade tomasse providências no sentido de reduzir o spread bancário. "Só o governo garante os lucros dos bancos. Negociar com títulos do governo é lucro certo sem a menor taxa de risco. Por isso eles cobram o que querem do consumidor", afirmou Heron. Para ele, o governo se endividou muito no mercado financeiro e só poderá ver as taxas de juros caírem para o consumidor quando estiver livre deste "enrosco". "O caminho para isso é o superávit primário. Sou até a favor de que se eleve a taxa de superávit primário para que as taxas de juros possam cair com maior rapidez", disse o economista da USP.