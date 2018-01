Juros não caem este ano, avalia Bradesco Se o presidente do Bradesco Márcio Cypriano estiver certo, a taxa básica de juros (Selic) não vai baixar neste ano por conta da necessidade de se conter a inflação. Segundo ele, no entanto, nos próximos anos de governo Lula, certamente haverá queda para um nível entre 13% e 14% ao ano. Atualmente, os juros estão em 26,5% ao ano. "Enquanto houver risco de inflação, não acredito em queda nas taxas de juros", disse. O presidente do Bradesco participou hoje da assinatura de convênio firmado com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) para o programa "Arranjo Produtivo Local", que visa criar pólos industriais no interior, com aumento de produtividade e competitividade. O Bradesco oferece R$ 500 mil para o projeto, que também tem participação do Sebrae. Para Cypriano, a elevação de 45% para 60% do compulsório sobre os depósitos à vista, decidida na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), "foi uma surpresa" e afetará principalmente os bancos de varejo. Segundo ele, a retenção dos depósitos não é remunerada, afetando bancos como o Bradesco. Mas ele garantiu que o banco manterá seus projetos, metas e objetivos "para superar qualquer eventual desvio de expectativa de rentabilidade".