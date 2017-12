Juros norte-americanos permanecem em 1% ao ano O Banco Central dos Estados Unidos, o FED, anunciou hoje a manutenção da taxa de juros referência do país em 1% ao ano. Trata-se da taxa mais baixa já adotada na economia norte-americana. O comunicado divulgado pelo FED explica que "o Comitê continua a acreditar que uma posição acomodativa da política monetária, aliada ao crescimento robusto da produtividade, está dando um apoio importante à atividade econômica. A evidência acumulada ao longo do período entre reuniões confirma que a produção está se expandindo fortemente e que o mercado de mão-de-obra parece estar melhorando modestamente. Elevações no núcleo dos preços ao consumidor estão contidas e espera-se que se mantenham baixas". O comunicado destaca ainda que os riscos (de inflação) para cima e para baixo diante da obtenção de um crescimento sustentável pelos próximos trimestres são, em geral, os mesmos. "A probabilidade de uma queda indesejada da inflação diminuiu nos últimos meses e agora parece quase igual à de uma elevação da inflação. Contudo, com a inflação bastante baixa e folga no uso de recursos, o Comitê acredita que a política acomodativa pode ser mantida por um período considerável".