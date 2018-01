Juros norte-americanos sobem para 4,25% ao ano Os juros norte-americanos subiram mais uma vez. O Banco Central norte-americano (Fed) decidiu hoje elevar a taxa de juros em 0,25 pontos porcentual. Com essa elevação, o juro de curto prazo nos EUA chega ao patamar de 4,25% ao ano. A elevação de hoje foi a 13ª consecutiva desde junho de 2004, quando o Fed iniciou o atual ciclo de apertos monetários. Naquela ocasião, a taxa dos Fed Funds estava em 1% ao ano. Muitos analistas acreditam que o Fed continuará elevando o juro no início de 2006. A maioria dos analistas ainda espera duas elevações de 0,25 ponto percentual até meados do próximo ano, o que deixaria a taxa dos juros norte-americanos em 4,75%. A entrada de Ben Bernanke no comando do Fed em fevereiro (a reunião do Fed marcada para 31 de janeiro será a última de Greenspan) aumenta, no entanto, a incerteza sobre a política da instituição.