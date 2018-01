Juros nos Estados Unidos podem subir, alerta Fed Os juros norte-americanos podem continuar subindo. O alerta consta da ata da última reunião do banco central norte-americano (Fed), divulgada nesta quarta-feira. De acordo com o documento, a autoridade monetária do país não excluiu a possibilidade de um novo aumento das taxas de juros, devido aos riscos de inflação. A ata refere-se à última reunião do Fed, realizada no dia 25 de outubro, quando o banco central decidiu manter a taxa básica em 5,25%, em uma decisão amplamente prevista pelos mercados e que marcou a terceira reunião consecutiva sem alterações na política monetária. O destaque do documento foi a referência explícita feita pela autoridade monetária na ata sobre a discussão em torno da possibilidade de adoção de meta de inflação, como parte de um processo voltado para a melhora da comunicação do Fed com os participantes dos mercados financeiros. "Todos os membros concordaram que os riscos para alcançar a esperada redução na inflação permaneceram como a maior preocupação", relata o documento. Os membros do Fed acrescentaram que uma quantidade significativa de dados econômicos será publicada até o próximo encontro do Fed, dia 12 de dezembro, "dando ao comitê amplo espaço para refinar sua avaliação sobre a perspectiva econômica antes de julgar se aperto adicional é necessário para gerenciar estes riscos". Segundo a ata, o comitê do Fed deu continuidade às discussões sobre as questões de comunicação. Neste contexto, "ponderou sobre as vantagens e desvantagens de quantificar um objetivo de inflação". Os membros do Fed reiteraram que a estabilidade de preços é um pré-requisito para o máximo emprego e taxa de juro moderada no longo prazo. "No entanto, a possível especificação de um objetivo numérico de preço levantou inúmeras questões complexas e inter-relacionadas que exigem maior discussão", citou o documento. "O comitê não chegou a uma decisão quanto a esta questão. E os participantes concordaram em continuar a revisão das questões de comunicação do comitê no encontro de janeiro de 2007", informou a ata. O presidente do Federal Reserve, Ben Bernanke, é favorável a adoção do regime de metas de inflação, tendo divulgado estudos sobre o tema ainda durante a presidência de Alan Greenspan. O Fed aumentou as taxas de juros 17 vezes entre junho de 2004 e junho de 2006.