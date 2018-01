Juros nos Estados Unidos podem subir, diz Bernanke O novo presidente do Federal Reserve (Fed - Banco Central norte-americano), Ben Bernanke, disse hoje que é possível que sejam necessários mais ajustes na política monetária dos Estados Unidos. Segundo Bernanke, o motivo é a ameaça de uma inflação maior, causada pela alta dos preços da energia. O testemunho de Bernanke perante o Comitê de Finanças da Câmara de Representantes teve um tom muito similar ao comunicado emitido pelo Comitê de Mercado Aberto do Federal Reserve após sua última reunião, em 31 de janeiro. Bernanke afirmou que o crescimento econômico se mantém em bom ritmo e que os futuros ajustes da política monetária dependerão dos dados financeiros. Ajustes monetários O Fed iniciou em junho de 2004 uma política de ajustes monetários graduais, e adotou 14 aumentos de 0,25 ponto percentual cada. Com isso, a taxa de juros interbancária passou de 1% para 4,5%. Por interesse nas eleições de novembro, muitos membros republicanos no Congresso querem que o Fed faça uma pausa em seus ajustes na taxa básica de juros para incentivar os consumidores. Mas a maioria dos analistas opina que, sob a direção de Bernanke, o Federal Reserve aprovará outro aumento em sua reunião de 27 e 28 de março, que levaria a taxa de juros para 4,75%.