Juros nos Estados Unidos são mantidos em 1% ao ano O Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, decidiu, por unanimidade, manter a taxa de juros em 1% ao ano, a menor em 45 anos. Segundo o Fed, a política monetária será mantida por um "período considerável" para ajudar a recuperação econômica. O comunicado emitido pelo comitê busca evitar uma elevação maior dos juros projetados pelos títulos públicos dos EUA, os treasuries, de longo prazo, dizendo que o crescimento econômico provavelmente não será forte o suficiente no curto prazo para banir o risco de deflação. "A evidência acumulada ao longo do período entre reuniões mostra que os gastos estão se firmando, embora os indicadores do mercado de mão-de-obra sejam inconclusivos", diz a nota emitida pelo Comitê de Mercado Aberto (Fomc). "O poder de elevar preços das empresas e as altas no núcleo do índice de preços ao consumidor continuam fracos". A decisão não surpreendeu o mercado em Wall Street, pois todos os 22 primary-dealers (bancos e corretoras autorizadas a participar dos leilões primários do Tesouro) esperavam pela manutenção do juro.