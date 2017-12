Juros nos Estados Unidos sobem para 2% ao ano O banco central norte-americano (Fed) decidiu hoje, em sua reunião do Comitê de Mercado Aberto (Fomc), elevar a taxa básica de juros dos Estados Unidos em 0,25 ponto porcentual. Com isso, a taxa anual de juros norte-americanos que estava em 1,75% passou para 2%. Nota divulgada ao final da reunião do Fed informa que "a produção parece estar crescendo num ritmo moderado, apesar da alta dos preços da energia, e as condições do mercado de mão-de-obra melhoraram. A inflação e as expectativas de inflação no longo prazo continuam contidas". Em relação à última reunião do Fomc - que também havia decidido pela elevação dos juros em 0,25 ponto porcentual -, o Fed não mudou a linguagem de sua nota explicativa sobre a decisão: dado que as expectativas de inflação estão bem contidas, o Fed continuou prevendo um ritmo comedido para a alta dos juros. Segundo analistas, deve haver mais um aumento de 0,25 pp no último mês do ano.