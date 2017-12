Juros nos Estados Unidos sobem para 4,75% ao ano Como já era esperado, o banco central dos Estados Unidos (Fed) elevou hoje a taxa de juros do país em 0,25 ponto porcentual - de 4,5% para 4,75% ao ano. A decisão foi unânime entre os membro da instituição. De acordo com comunicado, as expectativas para inflação continuam contidas. Contudo, o Fed não descartou algum aperto adicional da política monetária, caso seja necessário.