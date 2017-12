Juros nos Estados Unidos sobem para 5% ao ano O banco central dos Estados Unidos (FED) decidiu hoje elevar a taxa de juro no país de 4,75% para 5% ao ano. A decisão foi unânime. No comunicado divulgado ao final da reunião, o FED destaca que novas elevações de taxas poderão ser necessárias, mas as expectativas para a inflação continuam contidas. Os juros nos Estados Unidos iniciaram um processo de alta em julho de 2004, saindo de 1% para 1,25%. De lá para cá, as taxas já subiram quatro pontos porcentuais. O objetivo da política monetária do FED é controlar a pressão de alta sobre os preços usando os juros como forma de inibir o consumo e desaquecer a economia. No Brasil, os mercados reagiram. O dólar comercial sobe e, pouco depois do anúncio da decisão, bateu no patamar máximo do dia, em R$ 2,0620. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) chegou à mínima do dia, em baixa de 1,34% com 41.418 pontos, logo após o anúncio das primeiras notícias sobre a decisão do FED.