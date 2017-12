Juros para compra de veículos sobem Os consumidores que pretendem financiar carros, novos ou usados, ou até mesmo aquelas pessoas que ainda pagam o seu veículo devem ficar atentas às taxas de juros praticadas pelos bancos e montadoras. Nos últimos dois meses esses números oscilaram, fazendo com que o consumidor pagasse mais. Para o financiamento de carros novos, de 1 a 12 meses, junho apresentou juros de 2,52% frente a 2,71% de julho. Para o plano de 13 a 24 meses, foram 2,54% em junho contra 2,74% de julho. Nos casos de financiamento de 25 a 36 meses, a taxa chegou a 3,11% em julho, sendo que no mês passado o índice foi de 2,59%. Nos prazos mais longos, de 37 a 48 meses, julho chegou a atingir 2,81% e, em junho, 2,45%. O banco que apresenta os juros mais altos é o Bradesco, porém os números não apresentam oscilações nos últimos dois meses, mantendo os 5,40%. Em junho, os bancos de montadoras com taxas de juros mais atrativas foram o Volkswagen e o DaimlerChrysler, com 2,19%. Em julho, o Volkswagen aumentou seu índice para 2,25% Carros novos e semi-novos Junho Junho parcelas média (%) mínima (%) máxima (%) média (%) mínima (%) máxima (%) até 12 2,71 2,25 5,4 2,55 2,19 5,4 13 a 24 2,74 2,25 5,4 2,57 2,19 5,4 25 a 36 3,11 2,31 5,4 2,63 2,24 5,4 37 a 48 2,81 2,69 3,27 2,47 2,31 2,91 Carros Usados Junho Junho parcelas média (%) mínima (%) máxima (%) média (%) mínima (%) máxima (%) até 12 2,95 2,35 5,4 2,77 2,2 5,4 13 a 24 2,94 2,35 5,4 2,77 2,23 5,4 25 a 36 3,37 2,35 5,4 2,83 2,26 5,4 37 a 48 2,88 2,72 3,27 2,48 2,35 2,91