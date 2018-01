Juros para empréstimo pessoal têm alta em dezembro A taxa média de juros para empréstimo pessoal apresentou alta de 0,06 ponto percentual, passando de 5,31% ao mês em novembro para 5,37% ao mês em dezembro, segundo pesquisa realizada pela Fundação Procon-SP. Segundo a fundação, a alta interrompe a série de quatro meses de reduções consecutivas na taxa, e vai na contramão da trajetória de queda da taxa básica de juros,a Selic (atualmente em 13,25% ao ano). O Procon salientou, no entanto, que "essa inversão é resultado da alta promovida por apenas dois bancos da amostra". As duas instituições que alteraram seus juros para empréstimo pessoal foram o banco Real, cuja taxa aumentou de 5,9% para 6,5% em dezembro, uma variação de 10,17% ante novembro (0,60 ponto percentual); e a Caixa Econômica Federal, cuja taxa passou de 4,62% para 4,68% ao mês no mesmo período, uma alta de 1,3% na mesma base de comparação (0,06 ponto percentual). Já o Banco do Brasil reduziu sua taxa de 4,65% para 4,62%, um decréscimo de 0,65% em relação a novembro (0,03 ponto percentual). Os outros bancos não alteraram suas taxas. Com o aumento dos juros para empréstimo pessoal, o banco Real apresentou a maior taxa de dezembro (6,5% ao mês), enquanto a Nossa Caixa ficou com a taxa mais baixa do mês (4,25% ao mês). Segundo a pesquisa da Fundação Procon-SP, a taxa média do cheque especial permaneceu praticamente inalterada entre novembro e dezembro, caindo de 8,153% ao mês para 8,150%. Essa redução foi reflexo da queda da taxa do Banco do Brasil, que também alterou seus juros para cheque especial. A taxa da instituição caiu de 7,73% para 7,70% ao mês no período, uma variação de 0,39% na comparação com novembro. Os outros bancos não alteraram suas taxas. No cheque especial, o HSBC e o Itaú apresentaram as maiores taxas no mês (8,47% ao mês), e a Caixa Econômica Federal teve a menor taxa (7,2% ao mês). O levantamento divulgado nesta segunda-feira foi realizado no dia 1º de dezembro em dez instituições financeiras: HSBC, Banespa, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander, Nossa Caixa, Real e Unibanco. Os técnicos da Fundação Procon-SP destacam que, em virtude da possibilidade de variação da taxa do empréstimo pessoal pelo prazo do contrato, foi estipulado o período de 12 meses como base, já que todos os bancos pesquisados trabalham com este prazo. Os dados coletados referem-se a taxas máximas prefixadas para clientes não-preferenciais, sendo que para o cheque especial foi considerado o período de 30 dias.