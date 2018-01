Juros para empréstimos a construtoras serão menores em 2007 As construtoras vão pagar menos juros quando tomarem recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para seus projetos habitacionais a partir de 1º de janeiro de 2007. O Conselho Curador do FGTS aprovou nesta terça-feira, 7, redução de 9,39% para 8% e 6% ao ano, dependendo da faixa em que se encaixar o projeto, dos juros que corrigem esses empréstimos. O conselho ainda ampliou em R$ 1 bilhão o orçamento financeiro do fundo do ano que vem em relação ao de 2006. No total, o FGTS vai destinar R$ 11,2 bilhões para as áreas de habitação, saneamento e subsídio da casa própria para a população de baixa renda. O ministro das Cidades, Márcio Fortes, explicou que o objetivo da redução de juros é incentivar a produção de imóveis no País. "Para isso, estamos tornando os recursos do fundo disponíveis às construtoras mais barato e mais atrativos", afirmou, acrescentando que essas novas taxas de juros para as empresas são as mesmas já cobradas das pessoas físicas que tomam empréstimos dentro das modalidades financiadas pelo FGTS. Pelo orçamento aprovado para o ano que vem, serão destinados R$ 6,4 bilhões do fundo para financiamento habitacional popular, ou seja, voltado para o atendimento das famílias com renda mensal de até R$ 3,9 mil. O orçamento de 2006 destinava R$ 5,4 bilhões. Os projetos das construtoras para atender essa faixa de renda com dinheiro do fundo serão corrigidos com juros de 6% ao ano mais a TR, cujo valor varia mensalmente e está fixada em 0,1664 % até início de dezembro. Para as famílias com faixa de renda bruta mensal entre R$ 3,9 mil e R$ 4,9 mil, serão destinados em 2007 R$ 450 milhões do fundo. A nova taxa de juros para as construtoras viabilizarem projetos para esse segmento da população com recursos FGTS será de 8% ao ano mais a TR. Nas duas faixas, os juros eram de 9,39% ao ano. Subsídio e habitação O conselho também autorizou para o ano que vem R$ 1,2 bilhão do fundo para serem usados em subsídio ao valor da prestação para as famílias com menor renda que R$ 1,875 mil. Esse subsídio subirá R$ 200 milhões em relação a este ano. Para saneamento, serão destinados R$ 2,7 bilhões e outros R$ 450 milhões irão financiar obras de infra-estrutura urbana. Fortes disse ainda que o conselho decidiu incentivar a construção de mais imóveis novos e, por isso, determinou que no ano que vem 50% dos recursos do FGTS destinados à habitação sejam investidos em novas construções. Até agora não havia essa limitação de aplicação em imóveis novos ou usados. O conselho, que reúne representantes do governo, dos empresários e dos trabalhadores e define a aplicação de recursos do FGTS, aprovou também a concessão de descontos aos mutuários que ainda tem contratos habitacionais anteriores a 1987, com ou sem a cobertura do Fundo de Compensações de Variações Salariais (FCVS). Esses contratos chegam a 101 mil e somam R$ 887 milhões e ainda não tinham sido beneficiados pelos descontos anteriores concedidos pela Empresa Gestora de Ativos (Emgea), criada pelo governo para gerir esses contratos, porque eram geridos por entidades habitacionais e não por bancos.