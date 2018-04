Juros para financiamento de carro novo caem Os juros cobrados no financiamento de carros novos, seminovos e usados caíram no mês de abril, em relação a março. A única opção a apresentar alta foi a de financiamento para carros novos e seminovos em até 12 meses, cujos juros subiram de 2,45% ao mês para 2,50% ao mês. Os dados são da pesquisa mensal realizada pela Agência Estado com 15 bancos, entre os dias 25 e 30 de abril. Na maior parte das instituições financeiras, quanto menor o número de parcelas, menores os juros cobrados. As taxas também variam conforme a entrada dada na compra do veículo e com circunstâncias mais específicas, como o consumidor ser ou não correntista do banco em que pede empréstimo. Assim, o consumidor deve fazer uma pesquisa ampla antes de pedir um financiamento (veja o link abaixo, com a tabela completa da pesquisa de juros para financiamento de automóveis). Taxas mínimas e máximas podem enganar Como os bancos têm formas diferentes de cobrança, as taxas mínima e máxima apresentadas podem enganar. O Bradesco, por exemplo, cobra os maiores juros do mercado para financiamento de veículos: 5,40% ao mês para todos os prazos, de 1 a 36 meses, com entrada de até 50%. Mas essa é a taxa máxima. A mínima, para financiamento de 1 a 24 meses, com 50% de entrada, é de 2,35% ao mês. O banco que cobrou as menores taxas para financiamentos de 1 a 12 meses foi o Itaú Personnalité, com 1,80% ao mês. Para financiamentos de 13 a 36 meses, a instituição que cobrou os menores juros foi o HSBC: 1,95% ao mês como taxa mínima (a máxima foi de 5,39% ao mês). Para financiamentos de 37 a 48 meses, as menores taxas foram cobradas pelo banco DaimlerChrysler, com 2,09% ao mês. Mas esse banco só financia veículos classe A ou importados. O Personnalité, que não tem restrição para financiamentos de carros mais baratos, cobrou 2,13% ao mês para planos de 42 e 48 meses e 2,01% para 60. As taxas máximas do banco para essas linhas foram de 2,33% e 2,21%, respectivamente. Tabela comparativa entre os meses de março e abril Veículos novos e seminovos parcelas parcelas março abril média (%) mínima (%) máxima (%) média (%) mínima (%) máxima (%) até 12 2,45 1,80 5,40 2,50 1,80 5,40 13 a 24 2,55 1,95 5,40 2,54 1,95 5,40 25 a 36 2,62 1,95 5,40 2,61 1,95 5,40 37 a 48 2,40 2,09 3,08 2,36 2,09 3,08 Veículos usados parcelas parcelas março abril média (%) mínima (%) máxima (%) média (%) mínima (%) máxima (%) até 12 2,76 1,95 5,40 2,74 1,95 5,40 13 a 24 2,76 1,95 5,40 2,75 1,95 5,40 25 a 36 2,78 1,95 5,40 2,77 1,95 5,40 37 a 48 2,62 2,23 3,08 2,53 2,23 3,08