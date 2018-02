Juros para financiamento de veículos caem Os juros cobrados no financiamento de veículos em dezembro estão menores do que os cobrados em dezembro, mês que também já havia demonstrado queda nas taxas. Os dados são da pesquisa mensal realizada pela Agência Estado entre os dias 28 e 31 de janeiro. Na média, a única opção que não variou foi a de financiamento de 37 a 48 meses, que permaneceu estável em 2,66%. Independentemente dos prazos, os juros para financiamento de carros usados ficaram mais altos que os dos carros novos e semi novos (ver tabela abaixo). Na maior parte dos bancos, quanto menor o número de parcelas do financiamento, menores os juros cobrados. Mas a regra não é universal, pois esses juros variam de acordo com a entrada dada no veículo e com circustâncias específicas, como o relacionamento do cliente com o banco em que pede empréstimo. Assim, é melhor fazer uma pesquisa ampla. Veja a pesquisa completa no link abaixo. Taxas mínimas e máximas podem enganar O banco que cobrou as menores taxas de juros para financiamento de carros novos e semi novos e usados em até 12 meses foi o Personnalité: 2,08%. Para financiamento de 13 a 24 meses, a instituição que cobrou os juros mais baixos foi o DaimlerChrysler, com 2,09%. O que cobrou mais caro foi o Bradesco: 5,40% em todos os tipos de financiamento. Mas o banco oferece taxas bem mais baixas, a partir de 2,35%, com 50% de entrada, para financiamento de até 24 meses, dependendo do perfil do cliente. Tabela comparativa entre os meses de dezembro e janeiro Carros novos e semi novos parcelas parcelas dezembro Janeiro média (%) mínima (%) máxima (%) média (%) mínima (%) máxima (%) até 12 2,64 2,08 5,40 2,57 2,08 5,40 13 a 24 2,68 2,19 5,40 2,61 2,09 5,40 25 a 36 2,78 2,19 5,40 2,70 2,19 5,40 37 a 48 2,63 2,34 2,99 2,56 2,34 2,99 Carros usados parcelas parcelas dezembro Janeiro média (%) mínima (%) máxima (%) média (%) mínima (%) máxima (%) Até 12 2,81 2,08 5,40 2,76 2,08 5,40 13 a 24 2,84 2,19 5,40 2,78 2,21 5,40 25 a 36 2,90 2,19 5,40 2,82 2,24 5,40 37 a 48 2,66 2,34 2,99 2,66 2,34 2,99