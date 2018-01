Juros para financiamento de veículos estão menores Os juros cobrados nos financiamentos de veículos em novembro estão menores do que os que foram cobrados em outubro, de acordo com pesquisa realizada pela Agência Estado entre os dias 27 e 30 do mês passado. Essa queda foi bastante acentuada nos últimos 15 dias do mês. O Banco Fiat, para financiamento de veículos novos pelos planos normais, cobra juros de 2,29% a 2,49% de acordo com a porcentagem da entrada e o número das prestações. O consumidor conta, em alguns casos, com promoções para financiamento de dez meses com entrada de 30% e sem juros para toda a linha. No Banco Ford, as taxas variam de 2,39% a 2,89% ao mês. Um plano de 24 meses para carro novo com 20% de entrada está com 2,49% de juros mensais. Para carros usados com 30% de entrada, o plano de 24 meses está com juros de 2,79% ao mês. O Banco Volkswagen cobra 2,35% de juros mensais para o financiamento de 24 meses para carros novos. Para carros novos com financiamento de 48 meses, os juros cobrados são de 2,65% mensais. Outros bancos que alteraram as taxas de juros do CDC foram o BankBoston, o Banco do Brasil, o Bradesco, o Banco Cidade, o HSBC, o Itaú, o Personnalité, a Nossa Caixa, o Real ABN AMRO Bank e o Unibanco. Tabela comparativa entre os meses de outubro e novembro Carros novos e semi-novos parcelas Novembro Outubro média (%) mínima (%) máxima (%) média (%) mínima (%) máxima (%) até 12 2,68 2,08 5,40 2,75 2,29 5,40 13 a 24 2,70 2,21 5,40 2,83 2,39 5,40 25 a 36 2,83 2,34 5,90 2,99 2,39 5,90 37 a 48 2,67 2,34 2,99 2,91 2,68 3,33 Carros usados parcelas Novembro Outubro média (%) mínima (%) máxima (%) média (%) mínima (%) máxima (%) até 12 2,85 2,08 5,40 2,92 2,29 5,40 13 a 24 2,87 2,21 5,40 2,96 2,39 5,40 25 a 36 2,96 2,34 5,90 3,10 2,39 5,90 37 a 48 2,66 2,34 2,99 2,92 2,68 3,33