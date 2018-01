Juros para pessoa física caem em julho De acordo com pesquisa mensal da Anefac - Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade - as taxas de juros mensais cobradas de pessoa física, nas linhas de crédito pesquisadas, caíram de 8,14% para 7,79% em julho, em relação ao mês de junho. Segundo pesquisa de Nívea Vargas, a maior redução foi verificada nos juros cobrados pelo comércio. A taxa mensal caiu de 7,95% cobrada em junho para 7,40% em julho. O Crédito Direto ao Consumidor (CDC) apresentou a segunda maior queda. A taxa mensal foi reduzida de 4,18% para 3,96% no mesmo período. Veja no link abaixo a pesquisa completa da Associação. Juros ainda estão altos Apesar da redução, as taxas de juros cobradas pelos bancos e pelo comércio ainda estão muito elevadas. No caso das instituições financeiras, a linha de crédito com os juros mais altos é o cheque especial. O cliente paga 201,08% ao ano nessa operação. No empréstimo pessoal, linha com juros mais baixos, a taxa também está elevada: 74,32% ao ano. Para se ter uma idéia, uma parcela do dinheiro que o banco empresta ao cliente é captada nas operações de Certificados de Depósito Bancário (CDB) junto aos investidores. Nesse tipo de aplicação, o banco paga ao investidor taxas em torno de 16,2% ao ano. Além disso, em relação à meta anual de inflação estipulada pelo Banco Central - 6% -, nota-se que o consumidor, de fato, paga juros muito altos. Veja no link abaixo a pesquisa completa da Associação. TAXAS DE JUROS - PESSOA FÍSICA LINHA DE CRÉDITO JUNHO/2000 JULHO/2000 VARIAÇÃO TX MÊS TX ANO TX MÊS TX ANO % Pontos * Juros comércio 7,40% 135,53% 6,95% 123,96% -6,08% -0,45 Cartão de crédito 10,70% 238,67% 10,28% 223,56% -3,93% -0,42 Cheque especial 10,01% 214,19% 9,62% 201,08% -3,90% -0,39 CDC - bancos 4,18% 63,46% 3,96% 59,37% -5,26% -0,22 Emp. Pessoal - bancos 4,91% 77,75% 4,74% 74,32% -3,46% -0,17 Emp. Pessoal - financeiras 11,61% 273,63% 11,17% 256,33% -3,79% -0,44 Taxa média 8,14% 155,76% 7,79% 146,00% -4,30% -0,35 (*) Percentuais