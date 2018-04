Juros para seguro de veículos ficam estáveis Os juros cobrados sobre o parcelamento do seguro de veículos ficaram estáveis nos últimos 30 dias. A apuração foi feita pela Agência Estado com 11 seguradoras entre os dias 10 e 11 de abril. A taxa média mensal cobrada para parcelamento de até quatro meses foi de 2,33%. Para parcelamento de cinco a sete meses, de 3% ao mês. E para 8 a 12 meses, de 3,45% ao mês. A seguradora que cobrou a menor taxa média mensal de juros para parcelamento de até quatro meses foi a Tokio Marine Brasil: 2%, mesma taxa cobrada pela Generali Seguros para parcelamento de cinco a dez meses. As seguradoras que cobraram as maiores taxas foram a Indiana Seguros e a Marítima Seguros para parcelamento de até quatro meses, de 2,50% ao mês ; a AGF Brasil Seguros e a Marítima Seguros, no parcelamento de cinco a sete meses, de 3,50% ao mês; e a Phenix Seguradora, de 4,50% ao mês para parcelamentos de 8 a 11 meses. As seguradoras que participaram da pesquisa não cobram juros para parcelamentos de até quatro meses com pagamento da primeira parcela à vista. Tabela de juros mensais para parcelamento de seguros parcelas parcelas março fevereiro média (%) mínima (%) máxima (%) média (%) mínima (%) máxima (%) até 4 2,33 2,00 2,50 2,33 2,00 2,50 5 a 7 3,00 2,00 3,50 3,00 2,00 3,50 8 a 12 3,45 2,00 4,50 3,45 2,00 4,50