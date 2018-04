Juros para seguro de veículos ficam estáveis Os juros cobrados no parcelamento do seguro de veículos ficaram estáveis em abril. Segundo pesquisa feita pela Agência Estado com 11 seguradoras entre os dias 13 e 15 de maio, a taxa média mensal cobrada pelas seguradoras para parcelamentos de até quatro meses foi de 2,33% ao mês. Para parcelamentos de cinco a sete meses, foram cobrados juros de 3% ao mês; e, no parcelamento de 8 a 12 meses, as taxas mensais foram de 3,45%. A seguradora que cobrou as menores taxas mensais para parcelamento de até quatro meses foi a Tokio Marine Brasil, com 2%, mesma taxa cobrada pela Generali Seguros para parcelamentos de cinco a dez meses. As seguradoras que cobraram os maiores juros na pesquisa foram a Indiana Seguros e a Marítima Seguros, para parcelamento de até quatro meses, com 2,50% ao mês; a AGF Brasil e a Companhia de Seguros Minas-Brasil, para parcelamento de cinco a sete meses, com 3,50% ao mês; e a Phenix Seguradora, com 4,50% ao mês para parcelamento de 8 a 11 meses. A maior parte das seguradoras pesquisadas não cobra juros para parcelamento de até quatro meses caso a primeira parcela seja paga à vista. Mas vale, de qualquer forma, pesquisar, pois muitas vezes os juros podem estar embutidos no preço. Para a pesquisa completa, veja o link abaixo. Tabela de juros mensais para parcelamento de veículos parcelas parcelas abril março média (%) mínima (%) máxima (%) média (%) mínima (%) máxima (%) até 4 2,33 2,00 2,50 2,33 2,00 2,50 5 a 7 3,00 2,00 3,50 3,00 2,00 3,50 8 a 12 3,45 2,00 4,50 3,45 2,00 4,50