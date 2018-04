Juros para seguro de veículos têm variação Os juros cobrados no parcelamento do seguro de veículos tiveram em julho alta no parcelamento de até quatro meses, com relação a junho. Para um número maior de parcelas, as taxas permaneceram inalteradas (veja tabela abaixo). Os dados são da pesquisa mensal da Agência Estado, feita entre os dias 14 e 15 de agosto com 12 seguradoras. O aumento nos juros médios no parcelamento de até quatro meses foi de 1 ponto porcentual, de 2,25% ao mês para 3,25% ao mês. Para esse prazo, a seguradora que cobrou as maiores taxas foi a Marítima Seguros, com 4,5% ao mês. Essa taxa é cobrada quando a primeira parcela é paga após 30 dias. Com a primeira no ato, a seguradora, como a maior parte das instituições pesquisadas, não cobra juros. Vale lembrar que muitas vezes os juros estão embutidos no preço do seguro. Portanto, o consumidor deve ficar atento e pesquisar preços para não ser enganado com propaganda falsa de juros zero. As maiores taxas para parcelamento de cinco a sete meses do seguro foram cobrados pela Companhia de Seguros Minas-Brasil, pela Liberty Paulista Seguros e pela Marítima, com 3,5% mensais. A Generali Seguros foi a instituição que cobrou os menores juros para o mesmo prazo, de 2% ao mês. Para parcelamento de 8 a 12 meses, as maiores taxas foram cobradas pela Phenix Seguradora, com 4,50% mensais. Para o mesmo prazo, novamente a Generali cobrou os menores juros, de 2% ao mês. Para ver a pesquisa completa com os juros cobrados no parcelamento do seguro de automóveis, veja o link abaixo. Tabela comparativa de juros mensais para parcelamento do seguro de veículos parcelas julho junho média (%) mínima (%) máxima (%) média (%) mínima (%) máxima (%) até 4 3,25 2,00 4,50 2,25 2,00 2,50 5 a 7 3,00 2,00 3,50 3,00 2,00 3,50 8 a 12 3,51 2,00 4,50 3,51 2,00 4,50