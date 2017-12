Juros podem demorar a cair, prevêem analistas Para um bom número de analistas do mercado financeiro ouvidos pelo programa Conta Corrente, das Globo News, o Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) só deve voltar a reduzir a taxa básica de juros da economia (Selic) a partir do segundo semestre. Consultado a respeito, o economista-chefe do Banco Fibra, Guilherme da Nóbrega, mostrou-se mais otimista. Para ele, a taxa pode voltar a cair em abril. A propósito das análises menos favoráveis, Nóbrega disse que há muito tempo não via um consenso ser formado com tanta rapidez como o de ontem, diante da reviravolta no mercado provocada pela divulgação da ata da última reunião do Copom - onde ficou claro o receio com a inflação, aliados às interpretações de que o Federal Reserve (o banco central americano) pode decidir elevar suas taxas nos próximos meses. A missão do Copom Segundo o economista-chefe do Banco Fibra, a última ata do Copom não o surpreendeu, apesar de sua contundência. Ele acha que, de certa forma, ela levou a um consenso maior de que em suas duas próximas reuniões, o Copom não deve mexer na taxa atual, de 16,5%. Mas considerou essa previsão precipitada, já que há muito tempo pela frente. E avançou essa interpretação: "É bom notar que o BC funciona como uma espécie de psicólogo da gente; ele não é o culpado, ele apenas diz a verdade. O Copom está ajudando a gente a entender que a inflação não é necessariamente um problema seu. O Copom tem um mandato para manter a inflação sob controle. Ele está nos mostrando que a gente tem dificuldades de crescer mais, sem inflação."