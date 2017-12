Juros podem recuar no mercado O mercado de juros deve ter um dia de ajuste, por conta da decisão do Banco Central de reduzir a taxa básica de juros - Selic - de 17,5% ao ano para 17% ao ano, tomada no final da tarde de sexta-feira passada, após o encerramento dos negócios (veja mais informações sobre o mercado nos links abaixo). A notícia era aguardada desde a última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). Mas, com a demora, o mercado começou a acreditar que a Selic só cairia na próxima reunião, marcada para os dias 18 e 19 de julho. Há profissionais que acreditam que, embora a decisão de utilizar o viés tenha sido tomada faltando pouco mais de uma semana para a reunião do Copom, há espaço para um novo corte no dia do encontro do Comitê. Há pouco, títulos prefixados de swap, com base em 252 dias úteis, melhor parâmetro para análise de juros do longo prazo, pagavam juros de 18,25% ao ano. Na sexta-feira, títulos com as mesmas características pagavam 18,32% ao ano.