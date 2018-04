Juros recuam em clima pré-Copom

O mercado de juros encerrou a semana convicto de que o Comitê de Política Monetária do Banco Central deverá, na próxima 4ª feira, reduzir o ritmo de queda da Selic em julho. Todas as 62 instituições consultadas pelo AE Projeções apostam em recuo de 0,5 ponto, para 8,75%, e essa possibilidade aparece como consenso também na curva a termo. Não se descarta, no entanto, a tradicional corrida de última hora nos juros para uma aposta alternativa, que estaria mais para a redução de 0,75 ponto. A deflação de 0,35% do IGP-10 este mês superou a mediana das estimativas e estimulou o aumento dos negócios com contratos de curto prazo, cujas taxas cederam indicando apostas para a Selic. A taxa de janeiro de 2010 caiu a 8,65%. Ontem, a Bovespa subiu pelo 3º dia seguido, apenas 0,30%, aos 52.072,49 pontos, acumulando alta de 6,54% no período. No mês, a Bolsa apura ganho de 1,18% e, no ano, de 38,68%. A expectativa pela agenda forte dos EUA na próxima semana limitou os ganhos na véspera. O índice Dow Jones avançou 0,37% e o Nasdaq, 0,08%. O dólar caiu pelo 5º dia seguido, 0,10%, a R$ 1,928 no balcão. A perda nesse período foi de 3,60% e, no mês, é de 1,83%.