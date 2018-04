Juros são mantidos em 18% ao ano Os juros básicos da economia permanecem em 18% ao ano segundo decidiu hoje à tarde, por unanimidade, o Comitê de Política Monetária do Banco Central. O Copom indicou ainda tendência de baixa para a taxa Selic. Segundo a nota do Comitê, "as incertezas na economia aumentaram desde a última reunião do Copom, entretanto, fatos recentes reforçam a perspectiva de melhoria no cenário". Leia a íntegra do comunicado divulgado pelo Copom: "As incertezas na economia aumentaram desde a última reunião do Copom, entretanto, fatos recentes reforçam a perspectiva de melhoria no cenário confirmando-se a previsão de inflação para 2003 abaixo da meta. Diante disso, o Copom decidiu por unanimidade manter a taxa Selic em 18% ao ano, com viés de baixa". A próxima reunião do Copom será nos dias 17 e 18 de setembro. A ata da reunião deste mês será divulgada na próxima quarta-feira.