Juros se ajustam e Bolsa em alta O mercado acionário pode ser favorecido pela queda da taxa de juros básica - Selic - de 17% para 16,5% ao ano (veja link abaixo), promovida ontem pelo Comitê de Política Monetária (Copom). Juros mais baixos tendem a deixar as aplicações em ações mais atraentes, o que pode valorizar o preço dos papéis das empresas. Além disso, como a inflação deve ficar mais alta nos meses de julho e agosto, o juro real - rentabilidade menos a inflação - das aplicações em renda fixa prefixada e pós-fixada ficará menor (veja link abaixo). Por outro lado, o investimento em ações é considerado de risco para o investidor. Só deve entrar nesse segmento, o dinheiro que não será usado para o pagamento de dívidas ou que poderá ficar investido por um período indeterminado, até que se consiga o rendimento desejado. A indicação é alocar apenas uma parte dos recursos na compra de ações. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em alta de 1,47%. A Nasdaq - bolsa norte-americana que negocia papéis do setor de tecnologia - registra alta de 1,77%. O índice Dow Jones - que mede a valorização das ações de empresas mais negociadas na Bolsa de Nova Iorque - acumula alta de 0,91%. No mercado de juros, espera-se um ajuste das taxas, em função da queda da Selic. Há pouco títulos prefixados de swap de base 252 dias pagavam juros de 18,38% ao ano. Ontem, papéis com as mesmas características pagavam juros de 18,56% ao ano. Cenário ainda exige cautela dos investidores Apesar da queda de juros, pelo menos dois fatos previstos para hoje podem trazer instabilidade para o mercado. Um deles é o discurso do presidente do banco central norte-americano (FED), Alan Greenspan. O temor dos investidores é que Greenspan faça avaliações negativas sobre pressões inflacionárias nos Estados Unidos e sinalize nova alta dos juros na reunião do Fed dos dias 22 e 27 de agosto. Também continua a expectativa de que o ex-juiz Nicolau dos Santos Neto se entregue ou seja preso logo. Ele poderá citar mais nomes de pessoas envolvidas no caso da obra superfaturada do fórum trabalhista de São Paulo. O temor é que essas revelações sejam ligadas a pessoas do governo, o que pode afetar a credibilidade do governo Fernando Henrique Cardoso.