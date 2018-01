Juros: sensível queda nas operações de crédito A taxa de juros das operações de crédito registrou, em abril, uma pequena queda de 58,3,% para 58,1% ao ano. Em nota distribuída hoje, o Banco Central (BC) explica que as taxas puderam cair porque o governo adotou medidas para reduzir os juros ao tomador final. Cheque especial mais caro As taxas de juros para a pessoa física caíram em abril de 78,3%, para 77,8% ao ano. Para as pessoas jurídicas, os juros foram reduzidos de 46,2% ao ano, para 45,7%. Em contrapartida, os juros do cheque especial voltaram a subir em abril e ficaram em 152,3% ao ano, enquanto em março a taxa era de 144,8%. Importante lembrar que a pesquisa do BC aponta resultados diferentes de outras, que registraram queda da taxa de juros também no cheque especial, embora sejam recuos modestos. Isso é possível porque o BC trabalha com uma amostra mais ampla, enquanto o Procon-SP, por exemplo, trabalha com amostra de 14 bancos. De qualquer forma, as diferenças são pequenas e é claro nas duas pesquisas que os juros ainda estão muito caros, especialmente os do cheque especial. Variação da taxa de juros entre março e abril Março Abril Pessoa Física 78,3% 77,8% Pessoa Jurídica 46,2% 45,7% Cheque especial 144,8% 152,3% Média 58,3% 58,1% Fonte: Banco Central Cresce volume de empréstimos As operações de crédito pessoal tiveram em abril uma expansão de 7,1% e atingiram R$ 11,828 bilhões. O saldo das operações de cheque especial cresceu 1,7% e ficou em R$ 6,197 bilhões. Na avaliação do BC, a diferença de crescimento do saldo dessas duas modalidades de crédito demonstra que os bancos estão preferindo oferecer crédito pessoal, uma operação de caráter mais permanente. A diferença de juros entre as duas linhas demonstram isso. Os juros dos empréstimos pessoais sempre são mais baratos do que os juros do cheque especial.