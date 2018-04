Juros sobem com piora no exterior

Os mercados pioraram, ontem à tarde, pressionados por declarações do secretário do Tesouro dos EUA, Henry Paulson, favoráveis a mudanças no bilionário plano de socorro do governo ao setor financeiro. Mais cedo, o ambiente já estava ruim por causa de informações desanimadoras da grande varejista norte-americana Best Buy e a constatação do Banco da Inglaterra (BoE) de que a economia do Reino Unido já entrou em recessão no segundo semestre deste ano. As bolsas terminaram com perdas acentuadas, enquanto o dólar acelerou os ganhos e os juros devolveram as quedas iniciais. Em Nova York, o petróleo dezembro caiu a US$ 56,16 o barril, mais baixo desde 29/1/2007. O índice Dow Jones recuou 4,71%. No Brasil, o juro de janeiro de 2010 avançou a 15,28%. A Bovespa tombou 7,75%, aos 34.373,99 pontos. E o dólar subiu 3,20%, a R$ 2,293 no balcão, e elevou o ganho na semana para 6,35%.