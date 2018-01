Juros sobem, mas não inibem aumento do volume de crédito A taxa de juros dos empréstimos bancários livres de direcionamento obrigatório teve uma elevação de 0,3 ponto porcentual em março com relação a fevereiro. Com isso, a taxa passou dos 47,5% de fevereiro para 47,8% ao ano, de acordo com os dados divulgados hoje pelo Departamento Econômico (Depec) do Banco Central (BC). Já o volume das operações de crédito do sistema financeiro apresentou um crescimento de 1,6% no mesmo período. O porcentual é superior aos 1,4% de expansão ocorrida em fevereiro. No primeiro trimestre do ano, as operações de crédito, de acordo com os dados do Depec, tiveram aumento acumulado de 4,3%. Com a variação de março, o estoque dos empréstimos bancários subiu dos R$ 498,196 bilhões de fevereiro para R$ 506,013 bilhões em março. Com o aumento, a proporção do crédito ao relação ao PIB passou dos 26,5% de fevereiro para 26,7%. Crescimento por segmento Neste total, os empréstimos bancários sem direcionamento obrigatório tiveram uma expansão de 2,1% em março com relação a fevereiro. O porcentual é menor que os 2,5% de crescimento ocorrido em fevereiro. No primeiro trimestre do ano, os empréstimos livres de direcionamento tiveram aumento acumulado de 7%. Os créditos direcionados, por sua vez, experimentaram uma elevação de 0,6% em março com relação a fevereiro. Em fevereiro, os empréstimos direcionados tiveram redução de 0,4% e, no primeiro trimestre do ano, cresceram apenas 0,3%. Inadimplência A taxa de inadimplência dos empréstimos livres de direcionamento obrigatório ficou em 7,6% em março. O porcentual é maior que os 7,5% de fevereiro e inferior aos 7,9% de março do ano passado. A inadimplência nas operações com pessoas físicas aumentou dos 12,4% de fevereiro para 12,7% no mês passado. Em março do ano passado, a taxa de inadimplência das operações com pessoas físicas era de 13,9%. Nos empréstimos às pessoas jurídicas, a taxa de inadimplência subiu dos 3,7% de fevereiro para 3,4% em março último. No ano passado, esta taxa de inadimplência estava em 3,9%.