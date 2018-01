Juros sobem nos Estados Unidos para 4% ao ano O banco central dos Estados Unidos decidiu elevar a taxa básica de juros do país em 0,25 ponto porcentual. Com isso, os juros norte-americanos chegaram ao patamar de 4% ao ano. O comunicado divulgado ao final da reunião, o Comitê de Mercado Aberto do Federal Reserve destacou que os "preços elevados da energia e perturbações na atividade econômica relacionadas aos furacões deprimiram temporariamente a produção e o emprego". Contudo, destaca o documento, "a acomodação da política monetária, aliada a um crescimento robusto da produtividade, está proporcionando um apoio contínuo à atividade econômica, que deverá ser ampliado pela reconstrução planejada das áreas afetadas pelos furacões". A inflação continua como uma preocupação, de acordo com o banco central dos Estados Unidos, porque a "alta acumulada dos custos da energia e outros têm o potencial para acelerar as pressões inflacionárias". "O Comitê entende que, com medidas apropriadas de política monetária, os riscos para cima e para baixo diante do cumprimento tanto do crescimento sustentável como da estabilidade de preços deverão ser mantidos aproximadamente iguais", destaca o comunicado.