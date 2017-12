Juros sobem para 1,75% ao ano nos Estados Unidos Como era esperado, o Federal Reserve (Banco Central dos Estados Unidos) aumentou os juros básicos da economia em 0,25 ponto para 1,75% ao ano. A decisão foi unânime. Segundo o comunicado do Fed, os riscos de inflação estão equilibrados. Para o BC norte-americano, a economia parece ter recuperado "alguma tração". A nota dá a entender que a política de alta gradual dos juros permancerá. Logo após o anúncio de nova alta dos juros, as bolsas reagiram com cautela. O Dow Jones subia 0,11% e o Nasdaq valorizava 0,31%. A bolsa de São Paulo operava em ligeira alta de 0,07%, para 23.094 pontos. Leia o comunicado do Fed O Comitê Federal do Mercado Aberto decidiu hoje elevar sua meta para a taxa dos Federal Funds em 25 pontos-base, para 1,75%. O Comitê acredita que, mesmo depois dessa ação, a posição da política monetária continua acomodatícia e, aliada ao crescimento robusto da produtividade, está fornecendo apoio contínuo à atividade econômica. Depois de moderar-se mais cedo neste ano, parcialmente em reação ao aumento substancial dos preços da energia, o crescimento da produção parece ter recuperado alguma tração e as condições do mercado de mão-de-obra melhoraram modestamente. Apesar da alta dos preços da energia, a inflação e as expectativas de inflação recuaram nos últimos meses. O Comitê percebe que os riscos para cima e para baixo diante da obtenção do crescimento sustentável e da estabilidade de preços pelos próximos trimestres são aproximadamente iguais. Com a expectativa de que a inflação seja relativamente baixa, o Comitê acredita que a acomodação política pode ser removida a um ritmo que provavelmente será comedido. Apesar disso, o Comitê vai reagir a mudanças nas perspectivas econômicas à medida que seja necessário para cumprir sua obrigação de manter a estabilidade dos preços. A íntegra em inglês está disponível na internet, em http://www.federalreserve.gov/boarddocs/press/monetary/2004/20040921/default.htm