Juros sobem para 3,25% ao ano nos EUA O Banco Central dos Estados Unidos decidiu hoje, por unanimidade, aumentar a taxa de juros básica dos Estados Unidos em 25 pontos-base, para 3,25% ao ano. Segundo o comunicado do Comitê de Mercado Aberto do Federal Reserve (Fomc), a política monetária permanece acomodada, combinando o crescimento na produtividade, o que garante a manutenção da atividade econômica. "As pressões sobre a inflação tem permanecido elevadas, mas as expectativas de inflação no longo prazo permanecem bem contidas", diz a nota. Leia o comunicado O Comitê acredita que, mesmo depois desta ação, a posição da política monetária permanece acomodatícia e, combinado com o robusto crescimento subjacente na produtividade, está proporcionando contínuo suporte à atividade econômica. Embora os preços de energia tenham subido mais, a expansão permanece firme e as condições do mercado de mão-de-obra continuam a melhorar gradualmente. As pressões sobre a inflação tem permanecido elevadas, mas as expectativas de inflação no longo prazo permanecem bem contidas. O Comitê observa que, com a ação apropriada de política monetária, os riscos para baixo e para cima para a obtenção tanto do crescimento sustentável quanto da estabilidade de preços devem se manter a grosso modo iguais. Com a expectativa de que inflação subjacente permaneça contida, o Comitê acredita que a política acomodatícia pode ser removida num ritmo que provavelmente será comedido. Contudo, o Comitê irá responder as mudanças nas perspectivas econômicas quando necessário para preencher suas obrigações para manter a estabilidade de preço. Em ação relacionada, a Diretoria do Fed aprovou por unanimidade a elevação em 25 pontos-base da taxa de redesconto, para 4,25%.