Juros: taxas sobem com força O mercado de renda fixa teve um dia nervoso. As taxas de juros dos títulos prefixados com prazos médios e longos continuaram subindo com força. Títulos públicos federais, que ontem foram leiloados a 20,29% ao ano, e terminaram pagando juros de 20,85% no fechamento da terça-feira, hoje encerraram com taxas de 21,60% ao ano. No mercado futuro, os contratos de outubro embutem taxa anualizada de 20,07%, acima do nível de fechamento de ontem, de 19,66% ao ano. É um crescimento bastante expressivo da taxa de juro. E todo ele deve ser explicado basicamente por conta do cenário internacional, com a expectativa de juro mais alto para os Estados Unidos ainda em maio. Analistas que atuam na venda e compra de títulos de renda fixa observaram que os investidores estão começando a rejeitar os títulos prefixados. O motivo é o receio de perdas, caso o governo brasileiro tenha que aumentar seus juros. Dependendo do aumento que será dado nos juros norte-americanos, o Brasil pode também ser obrigado a elevar suas taxas, para competir com os Estados Unidos pelos capitais internacionais. E quem estiver com o dinheiro aplicado a uma taxa prefixada por prazo longo acaba perdendo dinheiro, ou melhor, deixa de ganhar. Para entender melhor o risco A mecânica do mercado de títulos prefixados tem este risco. Quando aceita comprar um título prefixado que paga taxa de 22% ao ano, o investidor fez uma opção. Se a taxa de juro corrente de mercado cai para 20%, este investidor acaba ganhando mais do que se tivesse comprado título com juros pós-fixados. Em compensação, se as taxas de juros sobem para 24%, este investidor deixa de ganhar mais. Por isso se diz que as aplicações pós-fixadas, como os fundos DI, são mais seguras, porque elas acompanham as oscilações dos juros. Quem escolhe o juro prefixado? Apenas quem acredita que as taxas pagas hoje são boas e suficientes, e que as taxas a médio e longo prazo estarão caindo. Caso contrário, é melhor ficar no pós-fixado. É o quadro atual. Diante de fortes oscilações, os investidores começam a temer novas altas de juros, e correm para as aplicações pós-fixadas. Logo, quem quiser vender títulos prefixados, seja governo ou instituições financeiras, vai ter que pagar juros prefixados mais atraentes.