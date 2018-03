Juros vão cair, mas não a partir de hoje, diz economista Este é o o pensamento do economista e especialista em contas públicas Raul Veloso, para quem a celeuma em torno da decisão a ser adotada nesta quarta-feira pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva é muito mais fruto de voluntarismos e/ou disputas políticas do que calcada na realidade econômica enfrentada pelo País. Ele diagnostica que os juros certamente vão cair, mas não a partir de hoje, se prevalecer a racionalidade entre os membros do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom), que é quem decide sobre a taxa básica de juros (a Selic), atualmente fixada em 26,5% ao ano. Queda em junho Em entrevista ao Jornal das Dez, da Globo News, Veloso manifestou sua esperança de que o panorana mude em relação ao próximo mês. "Eu acredito que, no mês que vem, talvez já seja possível baixar (os juros), porque no mês de maio, quando for divulgada a inflação, as pessoas que trabalham com projeções já estão sinalizando que o IPCA ficará na ordem de 0,5%, 0,6%. Aí já se começa a chegar a níveis razoáveis, que vão permitir ao Banco Central começar a reduzir os juros."